¿Está muy mal? Hansi Flick confirma cuál es el estado físico de Lamine Yamal

El momento actual del FC Barcelona y su enfermería no es el más sencillo de gestionar. Ese contexto está dando algunos dolores de cabeza al propio Hansi Flick, que vio como una de sus mejores piezas también ingresó a las bajas, con la confirmación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda en Pedri.

Pero además de todo lo anterior, con lo estructural que resulta el canario en los planes del estratega alemán, también está en la lupa la gestión con las molestias de Lamine Yamal, que han evitado la mejor de sus versiones.

"Normalmente no pienso en los lesionados, pero no es fácil gestionarlo para que los demás lleguen a su mejor nivel. Con Dani y Lewi he visto en los entrenos que están muy bien. Se trata que ellos mejoran el nivel y los otros también. En especial, los jóvenes", dijo Flick de entrada al ser preguntado por estas situaciones.

Y ahí es cuando lo del joven canterano culé tiene mayores atenciones en este momento, en el que Hansi confirma la situación del extremo y el runrún con sus dolores.

¿Qué tiene Lamine Yamal? Responde Hansi Flick

Por un lado, el técnico quiso poner freno al ruido que suele saltar cada vez que se menciona al canterano y dio incluso demostraciones de hartazgo con las constantes puestas en escena sobre el jugador.

"Todas las semanas se habla de él, está bien, he hablado con él, pero algunos días nota alguna molestias y dolor. Se está esforzando mucho y ha mejorado. Evoluciona bien", dijo.

Al mismo tiempo, reveló un estilo que utiliza para intentar llevar la carrera de su joven futbolista: "Hablamos con él, con normalidad, somos muy sinceros, todos entre nosotros y es como funciona mejor. Siempre le voy a proteger y ayudar, es un chico joven, fantástico y seguiremos por el mismo camino".

Finalmente, Hansi Flick comentó que le interesa que Lamine Yamal ingrese constantemente en el armado de las jugadas, considerando que mientras participe hay más opciones de generar peligro a los rivales.