Oficial: La Finalissima entre la Argentina de Messi y la España de Yamal se jugará en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los eventos más esperados para 2026 por los seguidores del fútbol ya tiene fecha. Se trata de la Finalissima, ese torneo que juegan los campeones de la Copa América y la Eurocopa, en este caso la España de Lamine Yamal ante la Argentina de Lionel Messi.

El partido ya tiene su fecha confirmada por los organismos oficiales, dando por buena la información que suministró el periodista argentino Estebal Edul hace unos días atrás por su cuenta en la red social X (antes Twitter).

El comunicador apuntó que el partido se jugaría en el mes de marzo de 2026, específicamente el día 27 y que tendría como epicentro del compromiso a Qatar. Edul comentó que el anuncio oficial: "Se anunciará en las próximas horas". Finalmente la nueva Finalissima ya es oficial y sí será en la fecha que se adelantó en un principió.

Argentina quiere repetir el título de 2022

Hay que recordar que este título solo tiene tres ediciones disputadas y se retomó en 2022, después de una larga ausencia desde 1993. El anuncio en su momento, en diciembre de 2021, además aseguró su continuidad entre la Conmebol y UEFA hasta el 30 de junio de 2028.

No obstante, también hay que agregar que la albiceleste quiere repetir el título obtenido en 2022 en aquella final en la que vapulearon al combinado italiano, con marcador de 3-0.

En esta oportunidad, el partido de la Finalissima cobra una relevancia mayor por el atractivo que genera ver enfrentados entre Argentina y España a dos figuras como Lionel Messi y quien está llamado a ser su relevo, Lamine Yamal.