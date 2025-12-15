Inter Miami reforzará la baja de Jordi Alba con un ex Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Inter Miami viene de cumplir una temporada histórica para el club, coronándose por primera vez como campeones de la MLS, un título en el que fue clave su máxima estrella Lionel Messi, pero también las leyendas de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Sobre estos últimos es bien sabido que anunciaron su retiro oficial del fútbol como jugadores profesionales y dieron su aporte definitivo nada más y nada menos que para sumar un galardón a las vitrinas de la institución.

Sin embargo, en el Inter Miami no bajan el pie del acelerador y ante las bajas ya empiezan a tomar decisiones para reforzar al equipo. Por ejemplo, el hueco que deja Alba será cubierto por un jugador con experiencia en Europa y que llegó a vestir los colores del Real Madrid.

Se trata de Sergio Reguilón, quien ya fue anunciado por 'Las Garzas' en todas sus plataformas digitales y que firmó un contrato hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028.

Los detalles del acuerdo con Inter Miami

El lateral izquierdo llega a la entidad con 28 años de edad y ocupará una plaza internacional en la plantilla, siendo una apuesta de mucha experiencia por haber pasado por dos de las competiciones más importantes del fútbol europeo, LaLiga y la Premier League.

Reguilón llega a Miami después de terminar su vínculo contractual con el Tottenham Hotspur, además de haber pasado por clubes como Atlético de Madrid, Manchester United y Brentford.

"Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae: venir aquí a seguir ganando y compitiendo”, dijo el jugador, para luego agregar: “Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí”.

De esta forma, el Inter Miami de Lionel Messi inicia la renovación del equipo, en un tiempo en el que también se conocen las bajas de Busquets y Luis Suárez.