Presidente de la Conmebol insiste en un Mundial 2030 con 64 selecciones

El Mundial 2026 sigue acercándose para todos los seguidores que lo esperan con ansías. Sin embargo, la cercanía de la venidera edición de la Copa del Mundo, no aleja las propuestas encima de la mesa para el que seguirá en el orden: Mundial 2030.

Allí es donde cobra principal protagonismo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien se mantiene firme en su visión para la edición en 2030, que coincide con los 100 años desde la primera cita mundialista.

El mandatario del máximo órgano del fútbol sudamericano mantiene en pie su propuesta para que ese certamen se juegue con un total de 64 selecciones, que daría clasificación a todos los equipos de la confederación y que sería un nuevo récord de participación, tras el que se impondrá de 48 combinados para 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente insiste en este tema en un mensaje difundido a través de las redes sociales de la entidad, en el que apuntó que desea que esa copa sea “inclusiva, participativa y accesible”.

La propuesta de la Conmebol para el Mundial 2030

La propuesta sudamericana viene después de la confirmación, hace un año, a la Argentina, Uruguay y Paraguay como sedes de los encuentros inaugurales del máximo evento del balompié para 2030, una decisión que se dio en homenaje a la primera edición disputada en Montevideo en 1930.

La idea de Alejandro Domínguez es que su confederación obtenga un mayor protagonismo, dado que por los momentos se prevé que el resto de esa competición se dispute en España, Portugal y Marruecos, las otras sedes del certamen.

El proyecto contemplaría un formato de 16 grupos, dejando atrás los 12 previstos para 2026. En esas zonas avanzarían los dos mejores combinados, que dejarían configuración de un cuadro de 32 selecciones para la fase de eliminación directa.

Ahora bien, de aprobarse esto sobre el tapete, en este Mundial 2030 los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay se jugarían en los respectivos países, dejando el resto de las zonas en los otros tres restantes.