LaLiga: Christensen se recupera y ya empieza a trabajar con el Barcelona

El central Andreas Christensen ha sido la principal novedad en el entrenamiento del FC Barcelona de este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, al reincorporarse a los trabajos con el grupo.

El internacional danés vuelve tras ausentarse en los últimos tres partidos debido a una combinación de una indisposición gastrointestinal y unas molestias musculares. Estos problemas le impidieron participar, entre otros encuentros, en la victoria liguera del domingo pasado (3-1) ante el Elche CF por LaLiga EA Sports.