LaLiga: Christensen se recupera y ya empieza a trabajar con el Barcelona

Por

Meridiano

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 01:50 pm

El central del Barcelona se recupera en un momento clave de la temporada

El central Andreas Christensen ha sido la principal novedad en el entrenamiento del FC Barcelona de este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, al reincorporarse a los trabajos con el grupo.

El internacional danés vuelve tras ausentarse en los últimos tres partidos debido a una combinación de una indisposición gastrointestinal y unas molestias musculares. Estos problemas le impidieron participar, entre otros encuentros, en la victoria liguera del domingo pasado (3-1) ante el Elche CF por LaLiga EA Sports.

