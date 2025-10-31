Lamine Yamal pagará una millonaria cifra por la casa en la que se amaron Piqué y Shakira

Suscríbete a nuestros canales

Día que pasa y día que Lamine Yamal es noticia en el mundo. No solo en lo que mejor sabe hacer, que es jugar fútbol, sino también por el ruido que deja fuera del campo. Una de las informaciones más recientes dan cuenta a que tendrá nuevo inmueble.

Justamente, en esta misma noticia está involucrado una leyenda del FC Barcelona, nada más y nada menos que Piqué, a quien la joven estrella comprará la antigua casa en la que vivió el zaguero con Shakira.

Los detalles se dieron a conocer en una investigación de las 'Mamarazzis', liderado por Laura Fa y Lorena Vázquez, que compartieron datos sobre la mudanza que el canterano ya estaría planificando a su nuevo inmueble por el que habría invertido unos 10,5 millones de euros.

¿Quién acompañará a Lamine Yamal en la nueva casa?

En este mismo espacio informativo se apuntó a que el delantero tendrá dos acompañantes en su nuevo hogar, quienes son de su entera confianza y conforman parte de su entorno, uno de ellos su primo Mohamed Abde y su mejor amigo, Souhaib.

Estos últimos ya habrían incluso escogido las habitaciones en las que permanecerán en el inmueble. Por otro lado, hay informaciones que señalan que el extremo azulgrana se vio obligado a cambiar su ubicación al antiguo hogar de Piqué por un hecho muy puntual.

Se trata de un incidente, que obligó además a realizar comunicaciones con los Mossos de Escuadra, el pasado 20 de octubre. Ese día, pasada la medianoche, el jugador habría escuchado algunos movimientos, ruidos, en la terraza de la casa, un hecho que generó zozobra por presumir que se trataba de un robo o un intento de secuestro.

Por otro lado, Lamine Yamal quiere desconectar un poco sobre las distintas polémicas que ha protagonizado, mientras también termina de recuperarse de la pubalgia que ha reducido su nivel en este momento de la temporada.