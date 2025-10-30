Su situación en Barcelona: ¿Lamine Yamal pasará por el quirófano?

Suscríbete a nuestros canales

Es Lamine Yamal actualmente una de las figuras del mundo del fútbol, un contexto que hace que muchas lupas estén sobre su humanidad pendiente de cada paso que va dando dentro y fuera del campo.

Justamente, sus más recientes movimientos han dejado ruido en Barcelona. Primero sus declaraciones en la previa del clásico contra Real Madrid y, segundo, el rifirrafe con varios jugadores del cuadro merengue como Vinicius Jr y Thibaut Courtois.

Sin embargo, también se puso en relieve su nivel en el partido, muy alejado de las actuaciones acostumbradas en el extremo español. En España ha trascendido que esta disminución en sus prestaciones guardan una relación con una pubalgia que afecta a los cambios de ritmo y a su continuidad.

¿Lamine Yamal pasará por una operación?

Todo lo anterior ha dejado una preocupación notable en seguidores blaugranas, que quieren recuperar los mejores momentos del jugador. Pese a lo anterior, desde el diario Sport se revelaron los presuntos planes del futbolista para su recuperación.

El jugador es consciente que no está en el pleno de sus capacidades, sin embargo, por su mente ni su entorno pasa la idea de operarse para eliminar el dolor.

La intención que tiene en hoja de ruta está asociada a aguantar unas semanas más el dolor e insistir con el tratamiento conservador.

En ese tiempo estaría evaluando día a día el proceso de su recuperación. Ahora bien, en caso que permanezca intensamente el dolor es cuando entraría la posibilidad de una intervención.

Antecedentes importantes en Barcelona para Lamine Yamal los dejó el propio Lionel Messi, que tuvo una pubalgia hasta en dos oportunidades, que le hizo perderse varios partidos, pero de la que se recuperó con tratamiento conservador.