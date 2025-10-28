Lamine Yamal cancela entrevista con streamer por recomendación del Club

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona y el joven talento Lamine Yamal han acordado conjuntamente cancelar una entrevista programada con el popular streamer francés AmineMaTue. La decisión, que se ha hecho efectiva este martes 28 de octubre, responde a una estrategia clara del club para proteger mediáticamente a su joven estrella y asegurar que mantenga su foco exclusivamente en lo futbolístico en un momento clave de la temporada.

La noticia, que rápidamente se ha convertido en tendencia de noticias Barça y fútbol español, subraya el compromiso del equipo directivo y del staff técnico con el desarrollo a largo plazo de Lamine Yamal.

Protección del talento: La cancelación de la entrevista, que ya estaba pactada, surge de la preocupación del club por la excesiva exposición mediática del delantero, especialmente tras el reciente partido ante el Real Madrid. Fuentes cercanas a la entidad sugieren que el Barça busca limitar cualquier distracción extradeportiva que pueda afectar su rendimiento y crecimiento.