Lamine Yamal queda señalado: "Le afectó el ambiente del Bernabéu"

El segundo entrenador del FC Barcelona, Marcus Sorg, fue el encargado de comparecer en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, sustituyendo al expulsado Hansi Flick.

Sorg ofreció un análisis autocrítico de la derrota (2-1) ante el Real Madrid, señalando la falta de atrevimiento ofensivo y defendiendo la actuación de la joven estrella Lamine Yamal.

El alemán reconoció que los errores y la incapacidad de generar más peligro fueron claves en la caída culé. Admitió que las modificaciones tácticas en el segundo tiempo no rindieron los frutos esperados debido a la fortaleza del rival:

"Hemos cometido errores. Nos faltó crear ocasiones y buscar el uno contra uno. Lo intentamos todo. Hemos jugado con sólo dos defensas para crear más ocasiones, pero el Real Madrid es bueno al contraataque y no creamos ocasiones para hacer el segundo".

El cuerpo técnico lamenta no haber podido aprovechar los momentos de dominio para igualar el marcador, reconociendo la eficacia del Madrid en la transición defensa-ataque.

Lamine Yamal y el "ambiente del Bernabéu"

Una de las grandes decepciones de la noche fue el bajo rendimiento de Lamine Yamal. Sorg defendió al joven extremo, atribuyendo su discreta actuación a la buena estrategia defensiva del Madrid y a su reciente estado físico:

"No fue fácil hoy para él. Hablamos en el descanso, le dijimos que le necesitamos en el uno a uno, pero no ha tenido muchas ocasiones. Ellos han defendido bien, han intentado de todo para frenarlo, y hay que aceptarlo".

El asistente técnico fue enfático al señalar la estrategia de neutralización del rival y la inexperiencia de Yamal en escenarios de tanta presión:

"El contrario buscaba a Lamine y hacía el dos contra uno para que no fuera al interior del área o finalizara. Es joven y debe mejorar, y le ayudaremos. Tal vez le haya afectado el ambiente del Bernabéu, él también está aprendiendo de todo lo que genera. Está muy motivado y ha jugado bien. Pero no ha sido un partido fácil para él".

Además, mencionó que una reciente lesión podría estar afectando al atacante: "La lesión que tuvo era importante, y necesita más partidos para estar al más alto nivel. Hay que darle tiempo y ayudarle, entre todos, para que recupere su mejor versión".

El Barcelona abandona Madrid con la sensación de que, si bien el equipo cometió errores, se enfrentó a un rival que supo maniatar a sus figuras ofensivas y castigar sus fallos, con una mención especial a la madurez que le falta a su joven estrella en partidos de esta magnitud.