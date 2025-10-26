Xabi Alonso responde a Vinícius Jr.: "Son cosas que las hablaremos"

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, compareció ante los medios de comunicación tras la victoria (2-1) en el Clásico ante el FC Barcelona, mostrando satisfacción por los tres puntos y el rendimiento de su equipo, aunque reconoció la necesidad de abordar la tensa situación con Vinícius Jr.

El Clásico se saldó con triunfo para los blancos, pero también dejó una imagen de descontento: el enfado monumental del extremo brasileño al ser sustituido, un episodio que reaviva la tensión con el técnico "vasco".

La explosión de Vinícius: "Son cosas que las hablaremos"

Alonso fue preguntado directamente por el airado gesto de Vinícius al abandonar el campo, dejando claro que el tema será tratado internamente, pero sin dejar que opaque el triunfo:

"No quiero perder el foco de lo importante. Son cosas que las hablaremos. Dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho. Es una victoria importante, merecida, incluso corta. Tuvimos ocasiones, el penalti... Nos da la sensación de equipo competitivo en partidos grandes".

Las palabras del entrenador sugieren que, si bien el rendimiento del brasileño fue positivo en la victoria, la gestión de su frustración sigue siendo un punto de fricción que debe resolverse en privado para mantener la armonía del vestuario.

Satisfacción por una victoria "corta y merecida"

Dejando de lado la polémica interna, Xabi Alonso se mostró exultante por el triunfo y el impacto que este tendrá en la moral del grupo. Destacó que el marcador fue injusto con la actuación de su equipo, que mereció una ventaja mayor.

“Estoy muy contento por los chicos. Necesitaban esta sensación de ganar un partido grande."

Además, enfatizó que el Clásico era más que solo tres puntos, era una prueba de carácter que el equipo necesitaba superar para sus aspiraciones en LaLiga:

"Lo veníamos hablando en la previa, lo importante que era el partido. No solo por los tres puntos, sino por lo que podía suponer una victoria, el merecerlo”.

El Real Madrid se afianza así en el liderato de LaLiga, sumando confianza en su proyecto, a pesar de que la "paz" con Vinícius sigue siendo un reto pendiente para el técnico. La victoria en el Clásico alimenta el liderato, pero la gestión de las emociones de sus estrellas continúa en el foco.