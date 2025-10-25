LaLiga: Convocatoria de Xabi Alonso para el clásico

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso dio a conocer su primera convocatoria para un clásico español, la cual no tuvo mayor sorpresa. El Real Madrid enfrentará al Barcelona este domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, y para ese duelo el entrenador vasco ha podido recuperar a Carvajal, Trent, Huijsen y Ceballos, algo que se esperaba y que él mismo DT había adelantado durante la rueda de prensa en Valdebebas.

Xabi Alonso para este clásico solo llega con dos bajas, sólo tiene las bajas de Rüdiger, lesionado, y Alaba, con una fuerte sobrecarga muscular. Cabe destacar que el único canterano que ha llamado el vasco es Sergio Mestre como tercer portero.

Por su parte, el Real Madrid no se concentra esta noche en Valdebebas. La cita de los jugadores será mañana por la mañana, como es habitual en los encuentros en el Bernabéu. Los jugadores permanecerán en la residencia antes de salir hacia el feudo madridista.

Convocados por Xabi Alonso

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Militão, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, F. Mendy y Huijsen.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y D. Ceballos.

Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.