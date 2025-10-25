Ronald Araújo sorprende por sus declaraciones sobre Vinícius Jr. previo al Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El defensa central del FC Barcelona, Ronald Araújo, ha generado revuelo y sorpresa entre los aficionados azulgranas con sus recientes declaraciones sobre su rival directo en el campo, el extremo del Real Madrid, Vinícius Jr., justo en la antesala del Clásico español que se disputará este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

El zaguero uruguayo, conocido por ser uno de los marcadores más duros y constantes del astro brasileño, rompió el habitual tono de rivalidad al deshacerse en elogios hacia su oponente, destacando su calidad puramente futbolística.

"Yo solo veo lo que hace únicamente en el campo. Es un jugador espectacular, siempre que nos enfrentábamos, fue todo muy profesional. Te hace sacar lo mejor de cada uno. Los grandes jugadores te hacen eso. Él saca lo mejor de cada uno en esos duelos," afirmó Araújo.

"Me encantan jugadores como Vinícius"

Lejos de criticar su estilo, el defensa culé se mostró fascinado por la actitud del brasileño en el campo: "A mí me encantan jugadores como Vinicius, que son atrevidos, encaradores y luego lo que se habla fuera…personalmente no le doy mucha bola. Lo importante es lo que haga dentro de la cancha y que juegue al fútbol."

Este reconocimiento explícito a una de las máximas figuras del eterno rival ha calado hondo en el entorno barcelonista, acostumbrado a una retórica más combativa, pero resalta la mentalidad profesional y deportiva de Ronald Araújo.

Sus palabras confirman la intensidad y el respeto que existe en uno de los duelos individuales más atractivos de LaLiga, reafirmando que el enfrentamiento entre el férreo defensor y el escurridizo atacante será, una vez más, clave para el resultado de El Clásico.