Así quedaron los últimos ocho clásicos entre el Real Madrid y Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El orbe del balompié español se paralizará este domingo, 26 de octubre, cuando se enfrenten por primera vez en la campaña el Real Madrid y el Barcelona. A propósito de ese prometedor clásico, es importante chequear los resultados en los últimos ocho choques entre estas oncenas.

Los "Culés" visitarán el Santiago Bernabéu, en un duelo que dará inicio a las 4:15pm (hora venezolana) y que corresponderá a la décima fecha de LaLiga, con el liderato en juego.

Últimos ocho resultados entre Barcelona y Real Madrid:

Durante los últimos 30 meses, estas dos franquicias se midieron en ocho ocasiones, con el dato curioso de una racha de cuatro triunfos en fila por lado, la mayoría por goleada y el más reciente ganador, fue el Barca.

Barcelona 0-4 Real Madrid

Barcelona 1-2 Real Madrid

Barcelona 1-4 Real Madrid

Real Madrid 3-2 Barcelona

Real Madrid 0-4 Barcelona

Real Madrid 2-5 Barcelona

Real Madrid 2-3 Barcelona

Real Madrid 3-4 Barcelona.

Esto quiere decir que quien triunfe en el próximo domingo, puede romper la paridad en los recientes nueve choques entre ambos, de no quedar en empate. Están parejos hasta en los 20 tantos sumados por lado.

En este lapso, la oncena "Azulgrana" acumula cuatro títulos nacionales, mientras que los "Merengues" tienen seis títulos, tres nacionales y tres internacionales, incluida una Champions League.