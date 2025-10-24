Yangel Herrera da malas noticias a la Real Sociedad: Sale lesionado ante Sevilla

Suscríbete a nuestros canales

Malas noticias para uno de los embajadores venezolanos en el fútbol internacional. Se trata de Yangel Herrera, quien abandonó el partido liguero con la Real Sociedad ante Sevilla por evidentes molestias.

El venezolano fue sustituido al minuto 33' de la primera parte por su compañero Carlos Soler, mientras el compromiso refleja un empate a un tanto en el parcial.

El mediocampista venía siendo clave en el partido, sobre todo, porque participó en el primer tanto de los suyos, al ser el generador del penalti, que luego transformaría Mikel Oyarzabal.

El mal de las lesiones en Yangel Herrera

Este aspecto ha sido un lunar en la carrera del venezolano, que no han permitido la continuidad esperada en el último tiempo y que han mermado todo la proyección que pueda seguir elevando.

De hecho, al fichar por la Real Sociedad a inicios de septiembre el volante llegó con molestias musculares, que no permitieron su debut, sino hasta 19 de octubre ante el Celta de Vigo.

A su vez, Yangel Herrera entre 2022 a la fecha ha tenido hasta seis lesiones musculares de distintos diagnósticos, que le hicieron perderse con sus clubes y selección hasta 40 partidos.