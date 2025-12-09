MLB

Ronald Acuña Jr. expresa su admiración por Shohei Ohtani de esta manera

La "Bestia" admite su admiración por el pelotero japonés de los Dodgers 

Por

Neyken Vegas
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 10:29 pm
Ronald Acuña Jr. expresa su admiración por Shohei Ohtani de esta manera
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Una de las cosas que ha demostrado Ronald Acuña Jr. a lo largo de su trayectoria es que tiene máxima confianza en él y en lo que es capaz de hacer con su talento. No obstante, recientemente dejo claro que también es un hombre reconocedor del talento de otros grandes peloteros, como por ejemplo: Shohei Ohtani.

NOTAS RELACIONADAS

En un video compartido por la Major League Baseball, el "Abusador' fue consultado sobre ¿Quién consideraba que era el mejor atleta actualmente?

Shohei Ohtani es el mejor atleta para Ronald Acuña:

Aunque tuvo la opción de seleccionarse a si mismo, el jardinero de los Bravos de Atlanta, aprovechó para demostrar su admiración hacia el astro japonés. "Puedo decir... Ohtani", respondió el grandeliga venezolano.

A eso añadió, los atributos que hacen que The "Showtime" sea el mejor atleta. "Puede robar 60, batear 60 jonrones, puede ponchar a 10 bateadores en un juego; una locura". El oriundo de La Sabana reveló que también podría ser lanzador por su potente brazo, pero no como él (Ohtani).

El nivel del fenómeno japonés nadie lo cuestiona y esto es una prueba más del merecido reconocimiento que le da el gremio de peloteros a Shohei, quien recientemente ganó su cuarto premio de MVP en la MLB.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Campeones LVBP Republica Dominicana Ranger Suárez
Lunes 08 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol