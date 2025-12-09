Ronald Acuña Jr. expresa su admiración por Shohei Ohtani de esta manera

Suscríbete a nuestros canales

Una de las cosas que ha demostrado Ronald Acuña Jr. a lo largo de su trayectoria es que tiene máxima confianza en él y en lo que es capaz de hacer con su talento. No obstante, recientemente dejo claro que también es un hombre reconocedor del talento de otros grandes peloteros, como por ejemplo: Shohei Ohtani.

En un video compartido por la Major League Baseball, el "Abusador' fue consultado sobre ¿Quién consideraba que era el mejor atleta actualmente?

Shohei Ohtani es el mejor atleta para Ronald Acuña:

Aunque tuvo la opción de seleccionarse a si mismo, el jardinero de los Bravos de Atlanta, aprovechó para demostrar su admiración hacia el astro japonés. "Puedo decir... Ohtani", respondió el grandeliga venezolano.

A eso añadió, los atributos que hacen que The "Showtime" sea el mejor atleta. "Puede robar 60, batear 60 jonrones, puede ponchar a 10 bateadores en un juego; una locura". El oriundo de La Sabana reveló que también podría ser lanzador por su potente brazo, pero no como él (Ohtani).

El nivel del fenómeno japonés nadie lo cuestiona y esto es una prueba más del merecido reconocimiento que le da el gremio de peloteros a Shohei, quien recientemente ganó su cuarto premio de MVP en la MLB.