MLB: Robert Suárez en serias conversaciones para llegar a Nueva York

Robert Suárez sigue siendo uno de los nombres más importantes que se mantienen en la agencia libre de las Grandes Ligas en estos días finales del año. El relevista venezolano tuvo un año formidable con San Diego, al lograr la excelente cantidad de 40 juegos salvados, lo que lo convirtió en el líder de ese departamento en la Liga Nacional.

Con ese gran salto de calidad en su nivel, el diestro criollo decidió probar suerte en la agencia libre, para buscar un contrato algo más lucrativo. De momento, no le faltan pretendientes, y según reporta el periodista Andy Martino, de SportsNet New York, el cerrador tiene conversaciones activas con un equipo importante, como lo son los Mets de Nueva York.

Robert Suárez en el radar de los Mets

Según reporta Martino, los metropolitanos sostienen conversaciones actualmente con Robert Suárez y con Pete Fairbanks, dos de los mejores relevistas de la agencia libre, buscando un plan de contigencia en caso de que no puedan renovar a su estelar cerrador, Edwin Díaz.

Los Mets ya se movieron en el mercado de relevistas, al firmar al derecho Devin Williams por tres años y poco más de 50 millones de dólares, en un movimiento que fortalece de buena manera el bullpen del manager venezolano Carlos Mendoza.

Eso sí, los Mets no son los únicos interesados en Robert Suárez. Los Azulejos de Toronto también tienen en carpeta al oriundo de San Félix, a quien ven como una buena opción para el bullpen. Paradójicamente, la otra opción que maneja Toronto es Edwin Díaz, por lo que, sin duda, el mercado de relevistas generará un interesante efecto dominó.