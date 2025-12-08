El cuarteto venezolano inicia la carrera por el Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio del proceso de votación para el Salón de la Fama del Béisbol (BBHOF) de 2026, la atención se centra en la lista de nuevos elegibles y aquellos que buscan superar el umbral del 75%. Según el rastreador público de votos, después de los primeros 10 votos públicos conocidos, la presencia venezolana destaca, aunque aún con camino por recorrer.

Rastreador inicial

El rastreador, actualizado por última vez el 7 de diciembre de 2025 a las 12:26 PM PST, refleja que solo el 2.3% del total de votos conocidos (10 papeletas) ha sido contabilizado. En este contexto inicial, dos figuras venezolanas clave están en la boleta:

El legendario lanzador Félix "El Rey" Hernández, en su primer año de elegibilidad, ha tenido un inicio prometedor al aparecer en el 40.0% de las primeras papeletas públicas. Esta cifra lo sitúa cómodamente por encima del 5% necesario para permanecer en la boleta en años posteriores.

Por su parte, el campocorto Omar Vizquel (quien continúa su camino hacia Cooperstown) ha recibido el 30.0% de los votos iniciales. Si bien está lejos del 75% necesario para la inducción, su porcentaje inicial le permite mantenerse en la carrera.

La candidatura de Félix Hernández se basa en una carrera estelar, destacando su Cy Young en la Liga Americana y su dominio como lanzador. Mientras que la candidatura de Omar Vizquel es una de las más polarizantes, con su excelencia defensiva (11 guantes de oro) sopesada contra controversias fuera del campo.



Siguiendo la carrera

Francisco "El Kid" Rodríguez (20.0%): El cerrador que impuso un récord con 62 salvamentos en una temporada y figura entre los líderes históricos de las Grandes Ligas, aparece con el 20.0%. Si bien es un porcentaje inicial modesto, el reto para "El Kid" es lograr al menos el 5% de los votos finales para asegurar su permanencia en la boleta el próximo año, una meta que parece viable.

Bobby Abreu (20.0%): El jardinero, que se destacó por su excepcional combinación de poder, velocidad y paciencia en el plato, también ha obtenido el 20.0% de las primeras boletas. Abreu ha estado luchando por ganar tracción en los últimos años, y un inicio con 20% es alentador, pero requerirá un aumento significativo para acercarse a la zona de seguridad del 75%.

Otros candidatos destacados

El rastreador es liderado por el puertorriqueño Carlos Beltrán con un sólido 90.0% de los votos iniciales. Le siguen Andruw Jones (70.0%) y Alex Rodríguez (60.0%). Los candidatos necesitan obtener el 75% de los votos emitidos para ser exaltados al Salón de la Fama.

Es crucial recordar que estos números son extremadamente preliminares, basados únicamente en 10 papeletas públicas (9 públicas y 1 anónima/no verificable). La tendencia de las boletas tempranas a menudo difiere significativamente del resultado final, el cual se conocerá en enero de 2026. A medida que más boletas sean reveladas por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), la posición de Hernández y Vizquel se ajustará.