Este es el récord de Omar Vizquel como manager en la liga de Nicaragua

Las ligas invernales no solo se limitan a países beisboleros como Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México. Y es que en la región central del continente americano también se disfruta de la pelota, específicamente en Nicaragua, donde Omar Vizquel está haciendo de las suyas como manager.

Como algunos saben, para esta temporada 2025-2026 los Gigantes de Rivas apostaron por el exgrandeliga venezolano para asumir las riendas del equipo. El objetivo no es otro que volver a disputar una final para tratar de conquistar su quinto título en la historia de la franquicia.

Vizquel, todo un gigante en Nicaragua

En un campeonato donde solo hay cinco conjuntos, los Gigantes que dirige Omar Vizquel se encuentran en una reñida lucha por el primer lugar de la tabla de posiciones. A día de hoy, el récord del equipo es de 6 victorias y 3 derrotas, lo cual los deja un juego por debajo del liderato.

El formato de este torneo es de 30 juegos en su fase regular. Luego, los cuatro mejores avanzan hasta el Round Robin, donde los dos mejores disputan la gran final a siete encuentros.

"Tomé una gran decisión de venir aquí a Nicaragua. El equipo está funcionando muy bien en este momento. Hemos tratado de llevar esos conocimientos de beisbol a todos los muchachos. Me siento muy contento, tanto fuera como dentro del terreno ha sido una experiencia muy bonita. Espero seguir indagando y explotando todas esas cosas buenas que tiene Nicaragua", comentó el venezolano en una entrevista para el departamento de prensa del equipo.

Cabe recordar que el último título de Gigantes de Rivas fue en la 2023-2024, lo que le permitió ser uno de los invitados a la Serie del Caribe en Miami. En aquel entonces, bajo el mando del estratega Marvin Benard, los nicaragüenses perdieron su seis juegos, uno de esos por 9 a 0 frente a Tiburones de La Guaira.