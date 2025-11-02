Omar Vizquel asume nuevo reto en la Liga de Nicaragua

Suscríbete a nuestros canales

El excampocorto venezolano Omar Vizquel ha sido oficialmente presentado como el nuevo dirigente del equipo Gigantes de Rivas de la Liga de Béisbol Profesional Nacional de Nicaragua de cara a la temporada 2025-2026.

La presentación tuvo lugar el 9 de septiembre en la ciudad de Managua, donde la directiva del club dio a conocer la contratación de Vizquel como uno de los pilares del proyecto para retomar la senda del campeonato, algo que el equipo no logra desde la campaña 2023-2024.

Un regreso esperado

Tras una larga pausa, Vizquel vuelve al frente de un dugout. Su experiencia como pelotero en las Grandes Ligas y luego como mánager en ligas menores, México y Venezuela, le dan un bagaje amplio para asumir este nuevo reto.

Su último cargo fue con los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana en 2021, donde dejó marca de 34 victorias por 22 derrotas antes de su despido.

Para los Gigantes de Rivas, que cuentan con cuatro campeonatos en la liga nicaragüense, la llegada de 'Manos de Seda' representa una apuesta por la experiencia y la construcción de un equipo competitivo inmediato.

Dirige a un paisano

Uno de los primeros en recibirlo fue el lanzador Néstor Molina, quien no dudó en sacarse una foto con el exbeisbolista y mostrar su admiración por él en redes sociales.

"Un honor tener a una gran leyenda como manager", publica Molina, quien hizo alusión a su carrera en Grandes Ligas, donde Vizquel ganó 11 Guantes de Oro: "Mis respetos y admiración, caballete".