La dinastía de King Seraf toma por asalto la quinta válida de La Rinconada

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El purasangre criollo no solo escribe su historia sobre la arena; la verdadera inmortalidad reside en su capacidad para transmitir clase y resistencia a las nuevas generaciones. Bajo esta premisa, el Hipódromo La Rinconada se prepara para su décima tercera reunión del año, un evento que marca la cercanía a la culminación del primer meeting de 2026.

Tras la confirmación oficial del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), el programa de 12 competencias para este domingo 22 de marzo perfila una jornada de emociones técnicas y dividendos estratégicos.

Sin embargo, es la undécima carrera quinta válida del pool nacional la que acapara el análisis de los expertos. Esta prueba de 1.200 metros, exclusiva para ejemplares de tres años debutantes o no ganadores, trasciende el simple espectáculo deportivo. Con una bolsa adicional de 33.800 dólares en juego, la competencia se transforma en una vitrina de lujo para la cría venezolana, donde el nombre de King Seraf surge como el gran denominador común de la jornada.

El sello de un campeón en la pista: La Rinconada R13

La figura de King Seraf permanece intacta en la memoria de la afición. Su hoja de servicios, con 10 victorias en 22 salidas, fue apenas el preludio de su éxito en el haras. Hoy, sus hijos y nietos asumen el relevo con la misma determinación.

Louis The Duke encabeza la lista de aspirantes con un linaje que invita al optimismo. Este vástago de King Seraf en La Camachera, por Randy, carga con la responsabilidad de honrar la velocidad natural de su padre. Su preparación en los últimos meses sugiere una condición física óptima para este compromiso de corto recorrido.

El retorno de una sangre real

La expectativa alcanza su punto máximo con la presencia de Don Rubén. El potro saltará a la pista con la gualdrapa número nueve y un pedigrí que estremece los registros estadísticos. Hijo de King Seraf en Gazelda, por Wil Wonder, este ejemplar es hermano completo del estelar El De Froix. La sombra del gran campeón, quien se retiró con un registro impresionante de 16 triunfos en 40 actuaciones, acompaña el debut de Don Rubén. La afición aguarda con ansias verificar si el joven prospecto heredó la potencia y el corazón que caracterizaron a su hermano mayor.

Influencia materna y nuevos aires

La hegemonía de King Seraf se extiende incluso a la línea materna. Tras un paréntesis de 105 días fuera de las pruebas públicas, Wicked Game regresa al óvalo de Coche bajo la tutela de una nueva casa: la cuadra de Oscar Manuel González. Este nieto de King Seraf, hijo de Slew’s Tizzy en Cenzura, representa la versatilidad de una sangre que se adapta a distintos estilos de entrenamiento. Su frescura física y los ajustes técnicos realizados por su nuevo preparador lo sitúan como un rival de cuidado en los tramos finales de la competencia.

La quinta válida del domingo no es solo una carrera de caballos; es el testimonio vivo de cómo un semental criollo de la talla de King Seraf redefine el estándar del hipismo nacional. La arena de La Rinconada dictará sentencia, pero el legado genético ya asegura un espectáculo de jerarquía superior.