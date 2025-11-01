LVBP: Estos son los participantes al Festival del Jonrón Pepsi

Suscríbete a nuestros canales

Pepsi acaba de hacer oficial el anuncio de los participantes al vigésimo tercer Festival del Jonrón Pepsi en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El evento, que se realizará el 1 de diciembre contará con la participación musical del rapero Akapellah.

Un line up Grandes Ligas

Entre los participantes, estarán los Big leaguers Ronald Acuña Jr., Eugenio Suárez, Salvador Pére y Jackson Chorizo para poner el espectáculo en el coso valenciano.

Desde hoy las entradas están disponibles a través de las plataformas de Goliiive.