LVBP: Magallanes se despide de octubre con alarmantes registros

Los Navegantes del Magallanes no han comenzado esta temporada como era de esperarse en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La organización ha presentado diversos problemas, mayormente del lado ofensivo, y así sus números lo demuestran en las principales estadísticas en lo que va de la LVBP 2025/2026.

Los dirigidos por Eduardo Pérez han ido mejorando innings tras innings, pero esto no evitó que registraran un mes de octubre para el olvido. Lo más positivo es que, con el comienzo del mes de noviembre, pueden pasar la página y así encontrar su mejor nivel colectivo que todos sus miles de fanáticos esperan ver.

Antes de la jornada de este sábado 1 de noviembre, están en la última posición de la clasificación, con un récord de cuatro ganados y ocho perdidos, lo que los coloca a cinco juegos y medio del primer lugar (Tigres de Aragua).

Navegantes del Magallanes y su difícil inicio de temporada

A lo largo del siglo XXI, la nave turca ha tenido algunos comienzos especialmente difíciles, con registros que preocuparon seriamente a la afición, pero que en algunos casos no impidieron el éxito al final del campeonato, lo que se posiciona como la máxima esperanza en la actualidad.

Tomando en cuenta esto, hay que mencionar esos peores inicios que se han conocido de la franquicia magallanera en el mes de octubre durante estos últimos 25 años de historia en la pelota criolla. Este es el siguiente orden:

Temporada 2001/2002: 4 victorias – 9 derrotas (Campeón)

Temporada 2005/2006: 3 victorias - 10 (Clasificado a postemporada).

Temporada 2007/2008: 4 victorias – 11 derrotas (eliminados)

Temporada 2025/2026: cuatro victorias – 8 derrotas (actualidad)

Finalmente, los Navegantes del Magallanes todavía tienen toda la campaña regular para darle vuelta a su récord actual y así pelear por los primeros lugares de la tabla en su compromiso de levantar nuevamente un título en la LVBP.