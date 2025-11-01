LVBP

LVBP: Este es el lineup del Magallanes para enfrentar a su eterno rival

Nelson Rada encabeza el ataque turco

Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 03:23 pm
Foto: Cortesía
Valencia será el escenario del segundo choque de la temporada 2025-2026 de Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) entre los eternos rivales. Los Navegantes del Magallanes de Eduardo Pérez buscan dar el segundo golpe en su casa ante los Leones del Caracas de José Alguacil.

Magallanes anuncia su alineación

  1. Nelson Rada CF
  2. Rougned Odor 2B
  3. Ángel Reyes RF
  4. Eliezer Alfonzo Jr. C
  5. Renato Núñez 1B
  6. Tucupita Marcano DH
  7. Andrelton Simons SS
  8. Luis Suisbel 3B
  9. Alexis Hernández LF

El abridor por los eléctricos será el derecho Junior Guerra quien irá a su cuarta apertura de la temporada. En su última salida ante los Tigres, lanzó por espacio de 6.1 entradas, permitiendo tres carreras una sola limpia con dos ponches.

