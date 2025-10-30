Mira cuántas personas asistieron al primer Magallanes- Caracas en el Monumental

Suscríbete a nuestros canales

Cómo era de esperarse, el estadio Monumental Simón Bolívar contó con un llenazo en el primer choque entre los eternos rivales de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional: Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas.

Nadie se quería perder ese espectáculo y la asistencia final fue de 32.623 personas, según la información emitida por el equipo de Prensa de los locales.

¿Quién ganó el duelo?

El primer compromiso entre turcos y capitalinos quedó a favor de los carabobeños con marcador final de 4 carreras por 3, gracias a un vuelacercas de la nueva adquisición naviera, Andrelton Simmons en la alta del noveno episodio, para romper la paridad.

La próxima vez que se verán las caras estas dos franquicias será el venidero sábado, 1 de noviembre, pero en esta oportunidad será en el José Bernardo Pérez de Valencia.