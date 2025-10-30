Tigres sigue intratable en casa y supera a Caribes

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua regresaron rápidamente a la senda victoriosa, tras imponerse a Caribes de Anzoátegui con una pizarra final de 6 carreras por 5. Con esta victoria, lograron mantenerse invictos en el José Pérez Colmenares de Maracay.

Las seis rayitas de los "Bengalíes" llegaron en los primeros seis episodios: tres en el primero, dos en el segundo y una en el tercero. Por su parte, Caribes fue descontando de a poco ante el relevo y en el séptimo se pusieron por una, pero no pudieron dar el golpe final de una posible remontada.

Por Aragua, el abridor fue Christian Mejías, quien trabajó por espacio de cinco entradas completas. Permitió una carrera (sucia), toleró un solo imparable, ponchó además a seis rivales y otorgó cuatro boletos, para sumar su primera victoria de la campaña. Mientras que Ronnie Williams (3) se apuntó el salvado y la derrota fue para Harol González.

A la ofensiva, los bengalíes conectaron nueve indiscutibles, con dos extrabases. Los responsables de los hits fueron Lorenzo Cedrola (4-2, CA), Keyber Rodríguez (2-1, CA, CI), José “Cafecito” Martínez (4-1, 2 CI), Alberth Martínez (4-2, CA, CI), Eduardo Escobar (4-2, CA, CI) y J. J. D’ Orazio (3-1, CA, CI), sumando todas sus anotaciones en las primeras tres entradas.

Los aragüeños se mantienen en la cima de la tabla de posiciones con récord de 9-2 y ahora viajarán a Barquisimeto para visitar a Cardenales de Lara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez (7:00 PM). Por su parte, Caribes descansará este jueves.