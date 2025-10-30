LVBP

LVBP: Andrelton Simmons disparó primer cuadrangular en Venezuela

Para poner arriba al Magallanes en la novena entrada

Por

Meridiano

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 10:28 pm
LVBP: Andrelton Simmons disparó primer cuadrangular en Venezuela
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

En el primer choque entre los eternos rivales en el Monumental Simón Bolívar, el curazaleño, Andrelton Simmons conectó el primer cuadrangular en la LVBP nada más y nada menos que en la parte alta de la novena entrada para romper el empate y poner arriba a los Navegantes del Magallanes 4 a 3 ante los Leones del Caracas.

NOTAS RELACIONADAS

Simmons, quien se había ido en blanco en sus tres primeros turnos, le pescó un pitcheo que se quedó en la zona al lanzador Lisandro Santos para depositarla entre los jardines izquierdo y central.

Simmons viene de sonar cinco jonrones y empujar 54 carreras en la Liga Mexicana del Pacífico con los Dorados de Chihuahua y al parecer la LVBP no será la excepción. El ex grandeliga llegó a Venezuela para seguir repartiendo batazos a favor de la Nave Turca.

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Breeders' Cup LVBP
Miércoles 29 de Octubre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol