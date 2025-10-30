LVBP: Andrelton Simmons disparó primer cuadrangular en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En el primer choque entre los eternos rivales en el Monumental Simón Bolívar, el curazaleño, Andrelton Simmons conectó el primer cuadrangular en la LVBP nada más y nada menos que en la parte alta de la novena entrada para romper el empate y poner arriba a los Navegantes del Magallanes 4 a 3 ante los Leones del Caracas.

Simmons, quien se había ido en blanco en sus tres primeros turnos, le pescó un pitcheo que se quedó en la zona al lanzador Lisandro Santos para depositarla entre los jardines izquierdo y central.

Simmons viene de sonar cinco jonrones y empujar 54 carreras en la Liga Mexicana del Pacífico con los Dorados de Chihuahua y al parecer la LVBP no será la excepción. El ex grandeliga llegó a Venezuela para seguir repartiendo batazos a favor de la Nave Turca.