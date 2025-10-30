LVBP: Magallanes habla sobre la llegada de José Altuve

Suscríbete a nuestros canales

Estadio Monumental de Caracas.- El inicio de la temporada 2025/26 ha sido accidentado para los Navegantes del Magallanes. El equipo filibustero ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones, pero no ha podido convertir sus fortalezas en una cantidad mayor de victorias, que los catapulte rumbo a los puestos altos de la tabla.

Los eléctricos han tenido problemas principalmente con su ofensiva, que no ha podido apoyar a un cuerpo de lanzadores que ha tenido un nivel sumamente alto hasta los momentos. Sin embargo, la gerencia no se ha quedado de brazos cruzados, y trabaja desde hace días para mejorar el rumbo de la novena.

Federico Rojas, gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, estuvo presente en Caracas para el primer duelo entre los Eternos Rivales de esta zafra. Meridiano pudo conversar en exclusiva con Rojas, quien habló sobre las futuras incorporaciones del equipo, entre las que podría estar una estelar, como lo es la de José Altuve.

Magallanes sueña con incorporaciones de lujo

En su conversación con Meridiano, uno de los puntos importantes de los que habló Federico Rojas fue la posible incorporación de José Altuve al Magallanes, algo que el equipo no descarta en lo absoluto. "En septiembre tuvimos un encuentro en Atlanta con José Altuve. No descartó, pero tampoco confirmó. Él pudiese ser una eventual posibilidad. Él sabe que esta es su casa, y es alguien que es muy magallanero, juegue o no juegue, se siente comprometido".

Además, el gerente deportivo de "La Nave" habló de la posibilidad de otros grandesligas que podrían sumarse. "Oswald Peraza es una posibilidad alta para el mes de diciembre. Hay que esperar también a ver que ocurre con los casos de José Ruíz y José Gregorio Castillo", resaltó.

Finalmente, Federico Rojas también reveló las próximas incorporaciones seguras del equipo, entre las que se encuentran tanto importados, como importantes peloteros criollos. "Vienen días de mucho movimiento. Askew, Cuevas y Sadzeck van a estar llegando este fin de semana. Carlos Rodríguez está por llegar para uniformarse el 8 de noviembre. El caso de Yasiel Puig también se va a adelantar un poco. Diego Castillo y Leandro Pineda también están prontos a incorporarse, al igual que José Suárez y Thairo Estrada", sentenció.