LVBP: Leones del Caracas estrena a este “Tren” para la primera confrontación con Magallanes

El contexto de los Eternos Rivales es punto álgido en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); siempre genera interés, motiva a muchos jugadores elegir este tipo de partidos para abordar su primera incursión en determinada temporada, para esta ocasión ocurre con Harold Castro respecto a los Leones del Caracas.

Para esta noche a partir de las 7:00 pm, el “Tren del 23” debuta con los melenudos que en el Estadio Monumental reciben a su némesis perpetuo, Navegantes del Magallanes.

Leones del Caracas a defender su patio

En este sentido, el mánager José Alguacil decide incorporarlo como 7mo en el orden ofensivo así resguardando la segunda base desde el aspecto defensivo.

Gracias a su excelsa producción con el madero, durante los recientes años Harold Arnaldo ocupó puestos más altos en el line up caraquista, pero el lugar que ocupará este miércoles tampoco es motivo de sorpresa o queja, después de todo, es su primer partido. A medida que se aproxime al tope de sus condiciones, ejecución y velocidad de swing, lo más probable es que sea ubicado en la parte inicial o media.

Mientras tanto, así va el Caracas hoy contra Magallanes: