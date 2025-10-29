LVBP: Magallanes frenó a Caribes en gran duelo de pitcheo

Suscríbete a nuestros canales

Ante Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes logró lo que en recientes fechas no pudieron hacer Águilas del Zulia y Leones del Caracas, minimizar su poderosa ofensiva que dio un frenazo ante la efectividad de los lanzadores navieros.

El abridor Alexánder Campos con 3 innings, así como los relevistas Bryan Mata, Saúl García, Amilcar Chirinos, Jesús Reyes, Felipe Vázquez y Wilking Rodríguez, ellos seis con 1 entrada cada 1, dejaron el poderoso ataque aborígen en apenas 2 imparables y 1 sola carrera, que fue limpia y ante el iniciador.

Caribes vs Navegantes ¡Qué buen juego!

Los brazos magallaneros una vez más hicieron el trabajo y para esta ocasión, la ofensiva les respaldó poco pero con lo suficiente y se terminó venciendo 2x1 en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Durante la baja del 2do, Navegantes sacó provecho del descontrol que mostró en ese tramo su monticulista de apertura, José Rodríguez; este incurrió en bases por bolas a Renato Núñez y Rougned Odor, luego Andrelton Simmons los movió a posición anotadora con roletazo al inicialista Romer Cuadrado. Con rodado igual a esa posición, Tucupita Marcano remolcó 1.

Caribes empató en la 3ra, pero eso duró poco porque en el 4to Eliézer Alfonzo Jr. comenzó con doble (2), y luego de 1 out, Odor le remolcó tras otro biangular (1).

LVBP - Anzoátegui - Magallanes

Así transcurrió un muy buen dominio del pitcheo, con el bullpen de Anzoátegui que solo permitió 2 hits sin anotaciones y ningún boleto; los de casa brillaron más aún, 1 indiscutible cedido, también 0 rayitas, 0 pasaportes.

El lauro fue a los registros de Mata (1-0, 0.00 en promedio de carreras limpias permitidas, 0.00 de whip), estuvo perfecto con 1 pasado por la guillotina; salvó Wilking (1, 4.50, 2.00) que ponchó a los tres enfrentados. La derrota fue responsabilidad de Rodríguez en una apertura de calidad, 5 capítulos de 3 imparables, esas 2 carreras, 2 boletos y 3 ponches (1-1, 1.26, 0.91).

Los cariberos en esta 2025/2026 de la LVBP, quedaron con marca de 6-5, Magallanes 3-6.