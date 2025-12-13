Conoce los abridores para los juegos de la LVBP hoy

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) presenta este sábado una cartelera de cuatro encuentros cruciales, con duelos de picheo que prometen emociones desde el primer out. Dos encuentros en la capital y dos en el interior del país encenderán la pasión beisbolera, con los equipos buscando consolidar o mejorar su posición en la tabla.

Cardenales de Lara vs. Leones del Caracas

El primer gran choque del día se dará en Barquisimeto. Los Leones confían en la juventud de Jesús Vargas, quien aún no registra victorias ni derrotas (0-0) y posee una efectividad de 4.30. Tendrá la difícil tarea de contener la poderosa ofensiva crepuscular. Por los Cardenales, subirá al morrito el diestro Robert Colina, con un récord positivo de (1-1) y una sólida efectividad de 3.24. Colina será clave para mantener la ventaja como locales en el inicio de la jornada.

Bravos de Margarita vs. Tiburones de La Guaira

En el parque de la Ciudad Universitaria, se vivirá una batalla de lanzadores con experiencia. Bravos apuestan por el zurdo grandeliga Félix Doubront. Doubront buscará reencauzar su récord de (1-2) y mejorar su efectividad de 5.09 para frenar a la toletería salada. En la acera de enfrente, Tiburones han anunciado al derecho Ángel Macuare, quien registra un lauro sin derrotas (1-0) y una efectividad de 4.97. Es un duelo vital para los insulares en su lucha por la cima y para los litoralenses por salir del fondo.

Navegantes del Magallanes vs. Águilas del Zulia

El compromiso que cierra la doble cartelera se disputa en la "Tierra del Sol Amada". La gran noticia es el regreso al montículo del zurdo de Magallanes, Ricardo Sánchez, quien presenta un impresionante récord de (3-2) y una destacada efectividad de 2.79, siendo uno de los líderes del circuito. Su misión es maniatar a la ofensiva rapaz. Por el Zulia, la encomienda recae en el importado Wendolyn Bautista, que aún busca su primera decisión y tiene una efectividad de 5.56. Bautista debe dar una labor de calidad para que su equipo pueda aprovechar la localía.

Tigres de Aragua vs. Caribes de Anzoátegui

El oriente del país será testigo de un duelo que enfrenta a dos equipos con aspiraciones. Tigres presentan al derecho Nate Antone, quien también busca su primer lauro y tiene una efectividad de 6.00. Por el lado de la Tribu, el también derecho Eduardo Salazar será el encargado de frenar a los bates bengalíes. Salazar, con una efectividad de 3.52, buscará una victoria crucial en casa para acercarse a los líderes.