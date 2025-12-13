LaLiga: ¿Cuándo regresará Mbappé al Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

El delantero francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, fue la principal novedad en el último entrenamiento antes de visitar al Alavés. Mbappé se reincorporó a la dinámica de grupo, lo que supone un alivio para el entrenador Xabi Alonso, que sufre una gran cantidad de bajas.

Mbappé se había lesionado la rodilla izquierda tras un fuerte golpe contra el Celta de Vigo el domingo pasado, lo que lo dejó fuera del partido del miércoles contra el Manchester City. Tras comenzar en el gimnasio, el jugador se unió al trabajo de campo, realizando movimientos para probar su rodilla y participando sin problemas en ejercicios con balón. Todo apunta a que estará disponible para el encuentro en Vitoria.

Otras recuperaciones importantes

Además de Mbappé, el equipo también podría recuperar a los defensas Dean Huijsen y Antonio Rüdiger. Huijsen, que se perdió los últimos cinco partidos, entrenó con normalidad por segundo día consecutivo. Rüdiger, por su parte, superó una prueba y parece estar listo para jugar.

Problemas en la defensa

El posible regreso de Huijsen y Rüdiger es crucial, ya que Xabi Alonso enfrenta una situación defensiva muy complicada. No podrá contar con ninguno de sus laterales:

Lesionados: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y David Alaba.

Sancionados: Álvaro Carreras y Fran García.

El joven brasileño Endrick, que fue expulsado en el partido contra el Celta, completa la lista de jugadores ausentes para el partido en Mendizorroza.