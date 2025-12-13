Vinicius vive una larga sequía de gol mientras que Real Madrid se desploma

Suscríbete a nuestros canales

El delantero brasileño Vinícius Junior no está pasando por su mejor momento con el Real Madrid. Desde el doblete que anotó contra el Villarreal el 4 de octubre, ha encadenado 12 partidos (924 minutos) sin ver puerta. A pesar de esta sequía goleadora, sus cinco tantos lo mantienen como el segundo máximo anotador del equipo, aunque muy lejos de los 20 goles de Kylian Mbappé.

Su mal desempeño reciente fue evidente en el partido contra el Manchester City, donde la afición lo abucheó tras tres malas decisiones que frustraron posibles ocasiones de gol. Además de la falta de gol, 'Vini' solo ha sumado tres asistencias desde el parón de selecciones de octubre (una ante Juventus y dos contra Olympiacos).

Impacto en el Equipo y el Rol de Mbappé

Esta falta de producción ofensiva de Vinícius, sumada a la ausencia de Kylian Mbappé por molestias en la rodilla, ha afectado al equipo. En el encuentro ante el Manchester City (con derrota 1-2), el Real Madrid solo realizó un disparo a puerta, que fue el gol de Rodrygo, quien a su vez rompió una larga racha personal de 32 partidos sin marcar. Mientras Rodrygo celebró un gol después de $1.432$ minutos, Vinícius continúa con su racha negativa de $924$ minutos sin anotar.

Esta octava temporada de Vinícius en el club está muy lejos del nivel que mostró en campañas anteriores, cuando estuvo cerca de ganar el Balón de Oro.

La tensión con Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco ha provocado un cambio en la dinámica y en la posición de Vinícius. El técnico le dio la máxima jerarquía a Mbappé, relegando a 'Vini' a suplencias inesperadas, una situación que culminó en una visible explosión de enfado del brasileño tras ser sustituido en el Clásico.

Alonso había marcado su territorio desde el inicio de la temporada 2024-2025. A pesar de que Vinícius había sido titular en los seis partidos del Mundial de Clubes (aunque con minutos limitados en algunos), su estatus cambió.

En el segundo partido de Liga sin compromisos entre semana, Alonso lo sentó en el banquillo, aunque Vinícius respondió entrando como suplente y anotando un gol y dando una asistencia en $27$ minutos. Una semana después, fue titular y marcó, pero en el debut de la Champions League volvió a ser suplente.

El enfado tras el clásico

La relación entre ambos se hizo pública durante el Clásico. Cuando Xabi Alonso sustituyó a Vinícius (después de un cambio forzado por lesión), 'Vini' reaccionó airadamente dirigiéndose directamente al vestuario. Según Movistar+, sus palabras fueron de incredulidad y frustración: "Estás de coña, joder. ¿Yo? No es posible. ¿Yo? Yo me voy del equipo. Mejor me voy".

Este incidente generó preocupación sobre su futuro y una posible no renovación, a pesar de que su contrato finaliza en junio de 2027.

Tras el enfado en el Clásico, Vinícius fue titular en los tres partidos siguientes antes del parón de noviembre. Después del parón, y tras jugar dos partidos completos con Brasil, regresó como suplente. Sin embargo, su titularidad se ha estabilizado, aunque no su efectividad de cara a gol.

El brasileño ha intentado 41 remates en 12 partidos (siete contra Girona, seis contra Olympiacos) sin éxito. Esta baja forma personal se suma a un mal momento del Real Madrid, que solo ha conseguido dos victorias en sus últimos ocho encuentros.