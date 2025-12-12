Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 13-12-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 13 de diciembre de 2025, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir la reunión 25, una jornada que marca el cierre de la actividad hípica sabatina y a su vez, promete emociones fuertes con nueve competencias vibrantes, entre ellas un evento central que nadie querrá perderse: El Clásico Copa de Oro.

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 2.000 metros y es para ejemplares de tres años y más años, reúne a seis competidores que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellos, Templario que reaparece luego de 77 días sin correr al óvalo valenciano y se perfila como el fuerte aspirante para buscar una nueva victoria, además de poseer una condición física envidiable que lo hace destacar en el papel.

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete mantener a la afición al filo de la emoción, con jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

