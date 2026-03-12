Clásico Mundial: Gleyber Torres sabe cómo enfrentar a Yamamoto para derrotar a Japón

Suscríbete a nuestros canales

La próxima cita de la Selección de Venezuela en este Clásico Mundial de Beisbol 2026 será ante Japón, en lo que sin duda será el choque más reñido de los cuartos de final. Si bien se trata del principal candidato a levantar el título, Gleyber Torres sabe que tanto Yoshinobu Yamamoto como el combinado nipón no son invencibles.

Gleyber confía en la competitividad de Venezuela

En la tarde de este jueves hubo una conferencia de prensa en el LoanDepot Park como previa a ese duelo del próximo sábado. Por el lado venezolano estuvo Gleyber David, a quien le preguntaron sobre cómo afrontarán ese duro compromiso contra los asiáticos.

A pesar de que el caraqueño solo vio acción el pasado miércoles como corredor emergente, al final vivió en primera persona de lo que es capaz la selección venezolana en los momentos de más apremio. Y es que esos pequeños detalles podrían marcar la diferencia en instancias decisivas como estos cuartos de final.

"Anoche demostramos que somos un equipo que puede venir de atrás y competir. Lo importante viene ahora", le respondió a la periodista Isbelia Fernández.

El lanzador que enfrentará Venezuela es nada menos que Yoshinobu Yamamoto, el vigente MVP de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Pero aunque se trata de uno de los mejores lanzadores del beisbol moderno, Gleyber Torres reconoce que con un buen plan pueden hacerle mucho daño.

"Sabemos que Yamamoto tiene mucha experiencia en estos torneos. Así que básicamente debemos tener un buen plan antes del turno, tener buenos meetings de bateadores, y tratar de hacer las pequeñas cosas sin apuros", finalizó.