Clásico Mundial: Juan Soto habla sobre su cercana amistad con Ronald Acuña Jr.

La rivalidad deportiva en las Grandes Ligas suele acaparar titulares, pero detrás de muchos duelos en el terreno también existen historias de amistad entre los peloteros. Una de ellas es la que une al dominicano Juan Soto con el venezolano Ronald Acuña Jr., dos de los talentos más electrizantes de este deporte en la actualidad.

Ambos jugadores irrumpieron en las Grandes Ligas en 2018 y, desde entonces, han compartido un camino marcado por el éxito, el espectáculo y el respeto mutuo tanto fuera como dentro del campo. Soto, reconocido por su disciplina en el plato y su carácter competitivo a lo largo de su trayectoria, habló sobre su relación con el criollo previo al encuentro del pasado miércoles 11 de marzo de República Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol.

Juan Soto y Ronald Acuña Jr.

El dominicano explicó que su amistad con Acuña Jr. comenzó prácticamente al mismo tiempo que sus carreras en la Gran Carpa. En medio de la adaptación al máximo nivel en el mejor béisbol del mundo, ambos encontraron en el otro a un compañero con quien compartir experiencias.

“Lo conocí y vi qué tipo de persona era. Desde entonces hemos construido una relación de amistad y nos llevamos muy bien”, comentó Soto al referirse a Ronald Acuña Jr.

Para el bateador dominicano y figura de los Mets de Nueva York, ese vínculo no se limita únicamente a Acuña. Soto asegura que con muchos peloteros venezolanos mantiene una relación cercana que va más allá de la competencia que pueda existir entre sus países y equipos dentro del diamante.

“Nos llevamos muy bien, no solo con él, sino con la mayoría de los muchachos venezolanos. Nos sentimos como familia”, afirmó Soto.

La conexión entre Soto y Acuña Jr. también refleja el impacto que han tenido los jugadores latinoamericanos en las Grandes Ligas durante los últimos años. Ambos se han convertido en referentes a nivel individual y colectivo para sus respectivas organizaciones.

Finalmente, aunque cada uno defiende los colores de su país en el Clásico Mundial y de su equipo en la Major League Baseball, la amistad entre Juan Soto y Ronald Acuña Jr. demuestra que el béisbol también se construye sobre respeto y admiración por lo que hacen dentro y fuera del terreno.