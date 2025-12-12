Georgina Rodríguez pone a sonar “La Ciudad” de Alleh y Yorghaki en su Instagram

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella internacional, Georgina Rodríguez, conocida por su vida llena de glamour junto a Cristiano Ronaldo y por su impacto global en redes sociales, volvió a encender las plataformas digitales.

Esta vez no fue por un vestido o un evento de alfombra roja, la modelo y creadora de contenido compartió un reel en Instagram musicalizado con el tema “La Ciudad” del dúo venezolano Alleh y Yorghaki, generando una ola de atención en torno a estos artistas urbanos emergentes.

La canción de Alleh y Yorghaki que cruzó fronteras

“La Ciudad” es un tema urbano con un ritmo contagioso y letras contienen una increíble energía urbana, características del sonido que ha popularizado el dúo Alleh y Yorghaki dentro de la escena musical venezolana.

Aunque estos artistas ya venían captando atención local, la exposición masiva que ofrece Georgina Rodríguez a sus más de 71 millones de seguidores acelera su ascenso hacia audiencias globales que quizás jamás habían escuchado música venezolana de este estilo.

La canción encaja a la perfección con la narrativa que la influencer suele construir en sus publicaciones: “lujo, movimiento y vida en la ciudad”, un combo irresistible para redes sociales y para quienes buscan nuevas tendencias musicales dentro del pop urbano latino.

Alleh y Yorghaki: de Valencia para el mundo

Este dúo venezolano ha tenido un 2025 vibrante y lleno de logros. No solo “La Ciudad” ha captado miradas, sino que canciones como “Capaz (merenguetón)”, con su pegajosa fusión de ritmos tropicales y urbano, han logrado cifras impresionantes en plataformas como Spotify.

Además, su creciente impacto se ha visto reflejado en premios importantes, incluida una nominación al Grammy Latino y un Premio Juventud en la categoría Tropical Mix, evidenciando que su sonido tiene fuerza tanto en el mercado latino como en escenarios globales.

Vale resaltar que, no es la primera vez que la prometida de Cristiano Ronaldo disfruta de la música criolla. En junio de 2024, compartió un video gozando al ritmo de “Negro Mate” del rapero venezolano, Micro TDH.