Alleh y Yorghaki en concierto: La ciudad vibró al ritmo del merenguetón

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad resonó al ritmo de Alleh y Yorghaki en la Concha Acústica de Bello Monte, en una función agotada que hizo vibrar el recinto con el 'merengueton'.

Cusica hizo vivir la experiencia a los fanáticos cuando las puertas se abrieron al público; entre stands de comidas, obsequios de las marcas patrocinadas, hasta retos, el disfrute para esperar el inicio del show estaba servido.

Una modalidad implementada para el evento fue la adquisición de una tarjeta recargable que aliviaba el proceso de pago con tarjetas convencionales en los stands; esto muchos lo vieron como un avance para agilizar la compra.

Frente a todo pronóstico y una lluvia que amenazaba el concierto de Alleh y Yorghaki en la Concha Acústica de Bello, los fanáticos aguardaron en cada esquina con la esperanza de ver a sus artistas favoritos.

Pasadas las 7:00 pm, el escenario se iluminaba con el talento de Gus, un joven valenciano y amigo de la infancia de Alleh y Yorghaki que iluminó con su música. Con solo una guitarra y su presencia, tomó el control con canciones como "Negra", "Eterno resplandor" y "Caracas, hagamos el amor".

Alleh y Yorghaki encienden la ciudad

Con dos fechas agotadas en Caracas, Alleh y Yorghaki se presentaron el 14 de agosto a las 8:40 pm, con minutos de retraso, pero no impidió que su primer tema de la noche: “La Ciudad”, iniciara con toda la energía del público que con gritos y aplausos los recibió.

Ambos irrumpieron en el escenario desde una plataforma oculta en el piso. En un show minimalista, sin muchos elementos visuales, pero con su talento nato, obtuvieron la ovación del público.

Conforme avanzaba la noche, las expectativas del espectáculo crecían en un concierto dividido por capítulos de su álbum “La Ciudad”, en donde cada canción narra una historia. Temas como “La Radio”, “Dejavu”, “Me late” y “Ultravioleta” fueron cantados a todo pulmón por los presentes en un anfiteatro abarrotado de punta a punta.

Momentos memorables del concierto

A lo largo del concierto, algunos momentos memorables hicieron de la velada algo más especial. Un niño con un cartel que decía “Quiero cantar ‘El Ingeniero’” conquistó el corazón de los músicos, quienes no dudaron en cumplirle su deseo; fue así como inició el instrumental de la canción.

“Tranqui, te puedes enamorar” fue el tema de los enamorados Sebastián e Isabella, a quienes se les cumplió el sueño de estar sobre el escenario junto a Alleh y Yorghaki con la mirada expectante de más de 5 mil personas.

Para cerrar con broche de oro la segunda fecha en Caracas, los artistas exhibieron el “agotado”, anunciando con orgullo su gran hazaña en su corta carrera musical. “Esta fue la primera fecha que se vendió”, expresó el cantante.