Miss Venezuela 2024 se la goza en el concierto de Alleh y Yorghaki

La noche de este miércoles 13 de agosto los cantantes venezolanos Alleh y Yorghaki, hicieron vibrar la Concha Acústica de Bello Monte, con un espectáculo por todo lo alto. Entre los asistentes estuvo la Miss Venezuela Universo 2024 Stephany Abasali, en primera fila.

A través de Instagram la belleza que busca para el país la octava corona universal, posteó historias de todas las emociones que se vivieron en el concierto, en especial cuando el dúo interpretó el exitoso tema “Capaz”.

Pura diversión

Con mucho estilo la jovencita se fue al anfiteatro para bailar, disfrutar y cantar junto a la guapa Karin Aridi El Charani, con quien tiene una solida amistad desde que compitieron en el pasado Miss Venezuela, siendo el memorable top 2.

La embajadora de la belleza venezolana, quedó impresionada con la cantidad de fanáticos que fueron a la Concha de Bello Monte, para ver al dúo venezolano del merenguetón, quienes han logrado enorme popularidad y receptividad en los últimos años.

Botas altas, pantalón de jean, chaqueta y top a juego, fue parte de look escogida por Abasali para pasar una noche inolvidable.

Más música

Hoy la Concha volverá a recibir a los artistas este jueves 14 de agosto, quienes prometen darle al público pura diversión, talento y profesionalismo con los temas más importantes de su carrera como “La Ciudad”, “La culpa”, “Una noche”, entre otras.