Alleh y Yorghaki se apoderan de la Plaza Altamira un día antes de su concierto

Los venezolanos del momento, Alleh y Yorghaki acudieron a la Plaza Altamira de Chacao, para reencontrarse con sus fanáticos a un día de ofrecer su primer concierto en Caracas como parte de su gira nacional.

A través de sus cuentas de Instagram, alertaron a sus seguidores que estaría en el municipio Chacao del estado Miranda, en un evento preparado para los fans, donde las primeras 100 personas recibirían como regalo una entrada para sus shows en la capital.

Con todo un protocolo para recibir a los artistas se instaló una tarima. Cuando el reloj marcó las 5:00 pm, Alleh y Yorghaki aparecieron entre la multitud para compartir con los presentes en una firma de autógrafo improvisada de quienes esperaban su turno para conocer a los valencianos.

Expectativas altas con el show

Luego de ganar gran popularidad con su canción ‘Capaz’, Alleh y Yorghaki lograron atraer a más personas con su estilo musical y canciones que extiende más allá de su éxito internacional. Aunque el merenguetón parecía estar extinto, los venezolanos se sumaron a esta movida para rescatar el ritmo con el cual muchos se identificaron.

‘La Ciudad World Tour 2025’ llegó a Venezuela con varias fechas confirmadas en las principales ciudades del país como: Caracas, Barquisimeto, Valencia y Lechería. El primer concierto, será el día 13 de agosto en la Concha Acústica de Bello Monte, en la ciudad capitalina.

Siendo el primer espectáculo de la gira, las expectativas por lo que ofrecerán en el escenario son altas.

Alerta por reventa de entradas falsas

La empresa encargada de la boletería alertó a los fanáticos de Alleh y Yorghaki a no caer en la reventa de entradas falsas, luego de varios reportes de estafas de algunos usuarios.

“Las entradas para el show de Alleh y Yorghaki están agotadas, y hemos recibido múltiples reportes de personas que compraron entradas a revendedores por Instagram, WhatsApp o correo buscando verificar su validez”, señaló Ticketplate.