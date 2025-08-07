Reventa de entradas de estos conciertos en Venezuela tendrán consecuencias legales

Suscríbete a nuestros canales

A una semana para la primera noche de la gira conciertos en Venezuela de Alleh y Yorghaki, la plataforma de ventas oficiales de las entradas han publicado un comunicado advirtiendo al público a sobre la reventa de boletos.

La demanda por el show de los venezolanos obligó a Cúsica a habilitar otras fechas y expandir auditorios para que más personas puedan sumarse a la experiencia. En solo horas, lograron agotar las entradas en las distintas ciudades del país, dejando por fuera a muchos fanáticos.

Como es de esperarse por la desesperación de los fanáticos, revendedores aprovechan para duplicar o triplicar el precio original de las entradas de los conciertos, siendo ellos víctimas de estafa.

Advertencia de reventa

Por este motivo, Tickecplate emitió un comunicado directo al público de los criollos “a comprar tus entradas solo en los canales oficiales y confiables”, advirtiendo que “la reventa puede parecer una opción fácil, pero también implica riesgos, como precios inflados y falsificaciones”.

De igual modo, señalaron que los tickets adquiridos por terceros no es garantía para entrar al evento ya que podrían ser falso. Asimismo, sentenciaron que actuaran con las autoridades para denunciar la reventa de entradas del concierto, lo que puede traer consecuencias legales.

Fechas de los conciertos