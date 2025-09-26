Alleh y Yorghaki se imponen en Premios Juventud 2025 con su “merenguetón”

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez el dúo venezolano Alleh y Yorghaki se presentaron en Premios Juventud 2025 con tema “Capaz”, el cual ha conquistado a todo el mundo con su ritmo característico.

Los criollos debutaron en el escenario con un peculiar performance, acompañados de un grupo de baile, mientras el público coreaba una de las canciones más escuchadas del verano.

Alleh con su voz invadió con su estilo, mientras que Yorghaki lo seguía con la guitarra. Por último, los presentes al terminar ovacionaron a los venezolanos con su presentación.

Premio de la noche

Durante la ceremonia, Alleh y Yorghaki fueron galardonados en la categoría “Tropical Mix”, con su popular canción del momento.

En su discurso le extendieron un agradecimiento a su familia y seguidores que lo han seguido desde su debut.

"Gracias nos sentimos muy feliz. Trabajamos siempre sin esperar nada a cambio. Gracias a todos ustedes por hacer esto posible", comentaron con emoción.