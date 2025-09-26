Natti Natasha revela el sexo de su bebé en los Premios Juventud

Suscríbete a nuestros canales

Después de una pequeña presentación al inicio de los Premiso Juventud 2025, la cantante Natti Natasha se subió al escenario vestida de blanco para lucirse en un show en solitario.

Con su barrigota y un brillo en su rostro, la cantante dominicana interpretó “Las traje aquí”, un tema dedicado a sus bebés.

Natti Natasha anuncia que tendrá...

Además de mostrar su talento, la reggaetonera también aprovechó la ocasión para revelar que será madre de una niña, quien llegará a acompañar a su primera hija, Vida Isabelle.

Fue en el mes de junio cuando la artista dio la gran noticia de que sería madre por segunda vez, bebé que será fruto de su relación con su pareja Raphy Pina.

El anuncio del embarazo

Tras confirmar su segundo embarazo, Natti compartió con sus seguidores el primer ultrasonido que realizó en familia junto a Raphy Pina y su hija Vida. A través de un vlog mostró a la criatura que crece en su útero con gran emoción.

“Ahora mismo estamos de camino al doctor porque vamos a hacer un ultrasonido y es la primera vez que vamos. Papá, Vida y mamá…”, expresó la dominicana, mientras iba en buena compañía.

Al llegar al centro médico la familia completa entró a la habitación para observar por dentro de la pancita de Natti, y en un momento tierno entre padre e hija, Raphy le pregunta a la pequeña si quiere nena o nene, a lo que responde que quiere “nena”.