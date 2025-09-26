Premios Juventud 2025: Alleh y Yorghaki ganan la categoría "Tropical Mix"

Suscríbete a nuestros canales

Los cantantes venezolanos Alleh y Yorghaki se llevaron el galardón “Tropical Mix” en la edición 2025 de Premios Juventud en Panamá. Los artistas se mostraron muy felices y emocionados de representar a Venezuela.

Durante el recibimiento del galardón agradecieron a su familia por todo el apoyo de su familia y del público para seguir creando buena música.

"Gracias nos sentimos muy feliz. Trabajamos siempre sin esperar nada a cambio. Gracias a todos ustedes por hacer esto posible", comentaron con emoción.