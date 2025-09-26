Farándula

Premios Juventud 2025: Alleh y Yorghaki ganan la categoría "Tropical Mix"

El talento venezolano se hace sentir en tierras panameñas 

Por

Elvis González
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 09:04 pm
Premios Juventud 2025: Alleh y Yorghaki ganan la categoría "Tropical Mix"
Alleh y Yorghaki / Cortesía
Los cantantes venezolanos Alleh y Yorghaki se llevaron el galardón “Tropical Mix” en la edición 2025 de Premios Juventud en Panamá. Los artistas se mostraron muy felices y emocionados de representar a Venezuela.

Durante el recibimiento del galardón agradecieron a su familia por todo el apoyo de su familia y del público para seguir creando buena música.

"Gracias nos sentimos muy feliz. Trabajamos siempre sin esperar nada a cambio. Gracias a todos ustedes por hacer esto posible", comentaron con emoción. 

Jueves 25 de Septiembre de 2025
