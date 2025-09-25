Premios Juventud 2025: Miss Venezuela lista para brilla en la alfombra azul

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela Universo 2024 Stephany Abasali está en Panamá para participar en la edición 22 de Premios Juventud. A través de Instagram la bella criolla ha compartido videos arreglándose para la ceremonia, bajo el sello del maquillista Celis Roa.

Un maquillaje glam, cabello recogido y ajustado vestido en color amarillo, lista para mostrar la belleza, actitud y fuerza de la mujer venezolana.

Una gala llena de venezolanos como Migbelis Castellanos, Danny Ocean, Isabella Ladera, Emmanuel Palomares, entre otros.