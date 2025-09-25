Premios Juventud 2025: Bad Bunny y Karol G entre los primeros ganadores

A pocas horas de comenzar la gran transmisión de Premios Juventud 2025 desde Panamá, se han conocido los primeros ganadores. A través de Instagram, la organización oficial ha estado revelando los primeros vencedores, destacando las colombianas Karol G y Shakira.
El cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, es otro que destacada como uno de los ganadores.
Lista revelada hasta el momento:
Tropical Hit: Karol G
Mejor Urban Track: Bad Bunny
La Nueva Generación Femenina: De la Rose
Mejor Canción Música Mexicana: “El amor de mi herida” Carín León
Mejor Mezcla Urbana: “Adivino” Myke Towers y Bad Bunny
Mejor Canción Pop/Urbano: Shakira
Artista Premios Juventud del Año: Karol G
Mejor Álbum Música Mexicana: “Bocha Chueca” Carín León
Colaboración OMG: Selena Gómez, Benny Blanco y The Marías
Mejor Dance Track: “Como la flor” Natti Natasha y Deorro
Mejor Álbum Urbano: “Debí tirar más fotos” Bad Bunny