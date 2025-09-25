Farándula

Premios Juventud 2025: Bad Bunny y Karol G entre los primeros ganadores

A través de las redes sociales han compartido la lista de los primeros vencedores en diversas categorías 

Por

Elvis González
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 04:41 pm
Bad Bunny y Karol G / Cortesía
A pocas horas de comenzar la gran transmisión de Premios Juventud 2025 desde Panamá, se han conocido los primeros ganadores. A través de Instagram, la organización oficial ha estado revelando los primeros vencedores, destacando las colombianas Karol G y Shakira.

El cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, ​ conocido artísticamente como Bad Bunny, es otro que destacada como uno de los ganadores.

Lista revelada hasta el momento: 

Tropical Hit: Karol G

Mejor Urban Track: Bad Bunny

La Nueva Generación Femenina: De la Rose

Mejor Canción Música Mexicana: “El amor de mi herida” Carín León

Mejor Mezcla Urbana: “Adivino” Myke Towers y Bad Bunny

Mejor Canción Pop/Urbano: Shakira

Artista Premios Juventud del Año: Karol G

Mejor Álbum Música Mexicana: “Bocha Chueca” Carín León

Colaboración OMG: Selena Gómez, Benny Blanco y The Marías

Mejor Dance Track: “Como la flor” Natti Natasha y Deorro

Mejor Álbum Urbano: “Debí tirar más fotos” Bad Bunny

