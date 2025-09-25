Farándula

Premios Juventud 2025: ¿Dónde y a qué hora verlos?

La transmisión en vivo será a través de Univisión, UniMás, Galavisión y la plataforma de streaming ViX

Por Bárbara Chirino
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 10:53 am
Premios Juventud 2025 / Cortesía
La edición de los Premios Juventud 2025 marcará un antes y un después en la historia del galardón. Por primera vez la ceremonia se celebrará fuera de Estados Unidos, en el Centro de Convenciones Figali, en Fort Amador, Panamá. 

El evento que está pautado para este 25 de septiembre, contará con más de 200 artistas nominados repartidos en 41 categorías, y será animado por Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira

La transmisión en vivo será a través de Univisión, UniMás, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

¿A qué hora empieza Premios Juventud?

Aunque la gala empieza una hora antes con la Noche de Estrellas, la cual está animada por Migbelis Castellanos, Diego Kleín, Kunno, entre otros, la transmisión oficial inicia a las 6 de la tarde hora de Venezuela.

  • Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 05:00 PM
  • Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 07:00 PM
  • República Dominicana, Paraguay, Venezuela y Miami: 06:00 PM

Canales disponibles

  • México: Canal 5
  • Panamá: Telemetro
  • Paraguay: Telefuturo (Canal LaTele)
  • República Dominicana: Telemicro (Canal 5, 13 y 15)
  • Venezuela: Venevision
  • El Salvador: TCS (Canal 2)
  • Guatemala: Televisiete (Canal 3 y 7)
  • Nicaragua: (Canal 2, 10 y 11)
  • Costa Rica: REPRETEL (Canal 2, 4, 6 y 11)
  • Honduras: TVC (Canal 5)

