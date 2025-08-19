Premios Juventud 2025 en Panamá: lista completa de nominados

En una edición histórica que trasciende fronteras, los Premios Juventud 2025 anuncian su llegada a Panamá, marcando la primera vez que la ceremonia se celebrará fuera de Estados Unidos, con una mezcla de música, cultura pop y tecnología digital.
Bajo el lema “Evolucionando al ritmo de la música”, la gala se perfila como la fiesta latina más caliente del año, y viene con categorías renovadas que reflejan las nuevas tendencias del entretenimiento hispano.
La transmisión en vivo será el jueves 25 de septiembre, desde el Centro de Convenciones Figali, con una cobertura que arrancará a las 7 p.m. ET con el especial “Noche de Estrellas”, seguido de la ceremonia principal a las 8 p.m. ET / por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Lista de nominados
Artista Premios Juventud del Año
-
Bad Bunny
- Beéle
- Carin León
- Karol G
- Myke Towers
- Natti Natasha
- Netón Vega
- Rauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Mau y Ricky
- Morat
- Rawayana
La Nueva Generación Femenina
-
Aria Bela
-
De La Rose
- Mari
- Yailin La Más Viral
- Yami Safdie
- Yeri Mua
La Nueva Generación Masculina
-
Alex Ponce
- Alleh
- Beéle
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- DND
- Hamilton
- Kapo
- La Cruz
- ROA
- Yorghaki
La Nueva Generación Música Mexicana
-
Calle 24
- Camila Fernández
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Kevin Aguilar
- Linea Personal
- Macario Martínez
- Netón Vega
- Tito Double P
- Víctor Mendivil
Girl Power
-
‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalía
- ‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
- ‘Chulo pt.2’ - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
- ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
- ‘La Reina (Remix)’ - Lola Índigo, Maria Becerra & Villano Antillano
- ‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José & Ana Bárbara
- ‘MiuMiu’ - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao
- ‘¿Para Qué Volver?’ - Aitana & Ela Taubert
Colaboración OMG
-
‘Dallax’ - Feid & Ty Dolla $ign
- ‘Now or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
- ‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías
- ‘Santa’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr
- ‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G
La Mezcla Perfecta
-
‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P
- ‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon
- ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
- ‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma
- ‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carin León
Mejor Dance Track
-
‘2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, DJ Buddha
- ‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
- ‘Corridos y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon
- ‘Savage Funk’ (DJ Snake Remix) - Anitta & DJ Snake
- ‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma
Mejor Urban Track
-
‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
- ‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
- ‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco
- ‘DtMF’ - Bad Bunny
- ‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris MJ
- ‘Hay Lupita’ - Lomiiel
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
- ‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone
- ‘Savage Funk’ - Anitta
- ‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os
Mejor Mezcla Urbana
-
‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny
- ‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers
- ‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal
- ‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
- ‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid
- ‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro
- ‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel
- ‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums
- ‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
- ‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Urbano Alternativo
- ‘Chaparrita’ - Standly & Yeri Mua
- ‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz
- ‘Real Gangsta Love’ - Trueno
- ‘Tú Et Moi’ - Judeline & Mc Morena
- ‘Tu Vas Sin (fav)’ - Rels B
Mejor Álbum Urbano
- ‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko
- ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
- ‘Elyte’ - Yandel
- ‘Funk Generation’ - Anitta
- ‘La Pantera Negra’ - Myke Towers
- ‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin
- ‘Rayo’ - J Balvin
- ‘San Blas’ - Boza
- ‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz
- ‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech
Mejor Canción Pop/Urbano
-
‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
- ‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike
- ‘Cosas Pendientes’ - Maluma
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Nuevayol’ - Bad Bunny
- ‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE
- ‘Priti’ - Danny Ocean & Sech
- ‘Soltera’ - Shakira
Mejor Canción Pop/Rhythmic
-
‘La_playlist.mpeg’ - Emilia
- ‘Ley Universal’ - Danny Ocean
- ‘Loveo’ - Daddy Yankee
- ‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz
- ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- ‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Mejor Canción Pop
-
‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
- ‘García’ - Kany García
- ‘Mientes’ - Reik
- ‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
- ‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Mejor Canción Pop Rock
-
‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert
- ‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
- ‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís
- ‘Se Va La Luz’ - Black:Guayaba
- ‘Una Noche Contigo’ - Juanes
Mejor Canción Pop Balada
- ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
- ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
- ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
- ‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
- ‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini
Mejor Álbum Pop
-
‘A Mucha Honra’ - Thalía
- ‘El Viaje’ - Luis Fonsi
- ‘Haashville’ - Ha*Ash
- ‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky
- ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
- ‘Milagro’- Sebastián Yatra
- ‘Panorama’- Reik
- ‘Reflexa’ - Danny Ocean
- ‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz
- ‘Ya Es Mañana’ - Morat
Tropical Hit
-
‘Alé Alé’ - Marc Anthony
- ‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny
- ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
- ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
- ‘Fuera de Lugar’ - Venesti
- ‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
- ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
- ‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa
- ‘Raíces’ - Gloria Estefan
- ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G
Tropical Mix
-
‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki
- ‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido
- ‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. DJ Buddha
- ‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera
- ‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana
- ‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam
- ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
- ‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives
- ‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carin León
- ‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia
Afrobeat Latino del Año
-
‘Amor’ - Danny Ocean
- ‘mi refe’ - Beéle & Ovy on the Drums
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
- ‘Tengo un Plan (Remix)’ - Key-Key & Ozuna
- ‘Uwaie’ - Kapo
Mejor Álbum Tropical
-
‘Astropical’ - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL
- ‘Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!’ - Sergio George
- ‘Coexistencia’ - Luis Figueroa
- ‘Cuatro’- Camilo
- ‘Eterno’ - Prince Royce
- ‘Muévanse’- Marc Anthony
- ‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
- ‘Raíces’- Gloria Estefan
- ‘Reparto By Gente de Zona’ - Gente de Zona
- ‘Yo Deluxe’ - Christian Alicea
Mejor Canción Música Mexicana
-
‘El Amigo’ - Christian Nodal
-
‘El Amor de Mi Herida’ - Carin León
- ‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar
- ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
- ‘Que Siga Pasando’ - Chiquis
Mejor Fusión Música Mexicana
-
‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
-
‘Corazón de Piedra’ - Xavi
- ‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma
- ‘Morena Canela’ - Chino Pacas
- ‘Si No Quieres No’ - Luis R. Conriquez & Netón Vega
- ‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
-
‘Amé’ - Christian Nodal
- ‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández
- ‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Edén Muñoz
- ‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar
- ‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana
-
‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
-
‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme
- ‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva
- ‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
- ‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
-
‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
-
‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
- ‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R. Conriquez
- ‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez y su Norteño Banda
- ‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Edén Muñoz
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
-
‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida
-
‘Esa Noche’ - Eslabón Armado & Macario Martínez
- ‘Holanda’ - Linea Personal
- ‘Loco’ - Netón Vega
- ‘Me Prometí’ - Iván Cornejo
- ‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R. Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Víctor Mendivil
Mejor Álbum Música Mexicana
-
‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
-
‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carin León
- ‘Eden’ - Edén Muñoz
- ‘Encuentros’ - Becky G
- ‘Evolución’ - Grupo Firme
- ‘Éxodo’ - Peso Pluma
- ‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera
- ‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega
- ‘Next’ - Xavi
- ‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida
Mi Actor Favorito
-
Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
-
Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García
- Fernando Colunga - Amanecer
- José Ron - Papás por Conveniencia
- Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Mi Actriz Preferida
-
Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada
-
Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar
- Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia
- Livia Brito - Amanecer
- Oka Giner - Las Hijas de la Señora García
Me Enamoran
-
Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
-
Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
- Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia
- Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta
- Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar
Creator Del Año
-
Doris Jocelyn
-
Fede Vigevani
- Isabella Ladera
- Jessica Judith Ortiz
- Jorge Chacón
Creator Con Causa
-
Aaron Murphy
-
Alex Serrano
- Alexis Omman
- Carlos Eduardo Espina
- Jesús Morales
Mejor LOL
-
Alex Quiroz
-
Dani Valle
- Edy Suárez
- Jose Ramones
- Los Chicaneros
#GettingReadyWith
-
Alex Barozzi
-
Berenice Castro
- Chantal Torres
- Florencia Guillot Dorssi
- Yayis Villarreal
Podcast del Año
-
El Bueno, La Mala y El Feo - ¡Qué Tranza!
-
Casados y Complicados
- Date Cuenta Podcast
- Indomables con Regina Carrot
- Se Regalan Dudas
Stream que Nos Pegó
-
Emilio Antun
-
Envinadas
- Karime Kooler
- La Pija y La Quinqui
- La Más Draga
#ModoAvión
-
Alan Estrada
-
Katy Esquivel
- Luisito Comunica
- Luz Carreiro
- Oscar Alejandro Pérez
POV Futbolero
-
Ara y Fer
-
Esteban Cacho
- Jero Freixas
- Josh Juanico
- Laura Biondo
¿Cuándo son las votaciones?
Los fanáticos pueden acceder desde este 19 de agosto a la página oficial de Premios Juventud: https://www.premiosjuventud.com/vota y votar por sus favoritos.