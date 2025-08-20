Danny Ocean conquista la cima de Premios Juventud: el venezolano es el máximo nominado

Suscríbete a nuestros canales

El aclamado cantautor venezolano, Danny Ocean, ha sido nominado en seis categorías para la 22ª edición de los Premios Juventud, uno de los eventos más importantes de la industria musical.

Junto a Bad Bunny, Ocean encabeza la lista de postulados de este año, en una ceremonia que se celebrará por primera vez en Panamá el próximo 25 de septiembre.

Nominaciones de Danny Ocean

Las seis nominaciones del venezolano Danny Ocean en los Premios Juventud reflejan la diversidad y el éxito de sus recientes lanzamientos basados en su más reciente álbum “Bbaylon Club”:

Mejor Canción Pop/Urbano: "Priti" (junto a Sech)

Mejor Canción Pop/Rhythmic: "Ley Universal"

Mejor Canción Pop: "Samaná" (junto a Mau y Ricky & Yorghaki)

Mejor Álbum Pop: Reflexa

Tropical Hit: "Imagínate" (junto a Kapo)

Afrobeat Latino del Año: "AMOR"

Estos temas han cosechado un éxito notable en plataformas digitales, logrando posicionarse en importantes listas de reproducción y alcanzando el Top 100 de las canciones más escuchadas en Spotify.

La presencia de Danny Ocean en esta gala consolida su posición como uno de los artistas más influyentes del panorama musical actual.