Farándula

Danny Ocean conquista la cima de Premios Juventud: el venezolano es el máximo nominado

Junto a Bad Bunny lideran la lista de nominados rumbo a la celebración de los premios de Panamá

Por Kleimar Reina
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 08:31 pm
Danny Ocean conquista la cima de Premios Juventud: el venezolano es el máximo nominado
Danny Ocean / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El aclamado cantautor venezolano, Danny Ocean, ha sido nominado en seis categorías para la 22ª edición de los Premios Juventud, uno de los eventos más importantes de la industria musical.

NOTAS RELACIONADAS

Junto a Bad Bunny, Ocean encabeza la lista de postulados de este año, en una ceremonia que se celebrará por primera vez en Panamá el próximo 25 de septiembre.

Nominaciones de Danny Ocean

Las seis nominaciones del venezolano Danny Ocean  en los Premios Juventud reflejan la diversidad y el éxito de sus recientes lanzamientos basados en su más reciente álbum “Bbaylon Club”:

  • Mejor Canción Pop/Urbano: "Priti" (junto a Sech)
  • Mejor Canción Pop/Rhythmic: "Ley Universal"
  • Mejor Canción Pop: "Samaná" (junto a Mau y Ricky & Yorghaki)
  • Mejor Álbum Pop: Reflexa
  • Tropical Hit: "Imagínate" (junto a Kapo)
  • Afrobeat Latino del Año: "AMOR"

Estos temas han cosechado un éxito notable en plataformas digitales, logrando posicionarse en importantes listas de reproducción y alcanzando el Top 100 de las canciones más escuchadas en Spotify.

La presencia de Danny Ocean en esta gala consolida su posición como uno de los artistas más influyentes del panorama musical actual.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
José Altuve NFL Americup
Martes 19 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula