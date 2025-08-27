Premios Juventud 2025: Venezolana animará la antesala del evento musical

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 25 de septiembre se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, la edición número 22 de Premios Juventud. Como cada año se premiará al entretenimiento hispano tras una votación y contará con grandes conductoras, siendo las tres principales Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira.

A través de Instagram la organización de los premios posteó la confirmación de las tres artistas este martes 26 de agosto, despertando gran emoción en los seguidores de la buena música latina.

Más conductores

A la fiesta se unen otros importantes talentos de la planta Univisión, que desde hace años lleva la premiación. La conductora, modelo y Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, de nuevo es elegida para estar en la antesala que será trasmitida a través de Unimas, Galavisión y por el streaming de la plataforma Vix.

Castellanos, que este 2025 se ha convertido en madre de un hermoso pequeñito llamado Caden, conoce muy bien los premios, ya que ha estado en otras ediciones derrochando talento, entrega, belleza y profesionalismo al público hispano.

A través de Instagram la zuliana de 30 años, posteó un carrusel de imágenes emocionada por la noticia, que sigue impulsando su carrera artística en la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

“Únete a mis planes en Panamá el 25 de septiembre. Voy a contarte detalles en Despierta América. Tiene que ver con Premios Juventud”, escribió la belleza latina.

Puro talento

Roberto Hernández, Brianda Deyanara, Kunno y Diego Klein, son los otros encargados de brillar en la antesala de los premios, que tiene a varios venezolanos nominados.

Emmanuel Palomares, destaca en la categoría de Mi Actor Favorito, Rawayana con Mejor Álbum Tropical, Danny Ocean en Afrobeat Latino del Año, ‘Tropical Mix’ con Alleh y Yorghaki, Mau y Ricky en Mejor Canción Pop”, y Elena Rose en Mejor Canción Pop/Urbano con “Orión”.