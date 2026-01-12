Magallanes consigue su primera victoria de la postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes quieren hacer algo similar a lo que hicieron en la temporada regular durante el Round Robin y luego de cuatro derrotas consecutivas, este domingo sumaron su primer triunfo de las semifinales.

Los dirigidos fabricaron seis carreras en el último tercio del encuentro, para voltear el marcador y vengarse de las Águilas del Zulia, tras vencerlos con pizarra final de 8 carreras por 4.

Resumen:

Los "Turcos" empezaron a producir desde temprano con dos anotaciones en la primera entrada. No obstante, la respuesta de los locales no se hizo esperar, sumando sus cuatro carreras entre el primer y tercer tramo.

La producción rapaz inició con un cuadrangular de Andrés Chaparro, mientras que fabricaron dos más en el segundo y la otra en el tercer episodio, para llegar al séptimo inning con ventaja parcial de 4-2.

La mala noticia, para Lipso Nava, fue que sus relevistas no respondieron en esta oportunidad y Magallanes igualó las acciones nuevamente en el "séptimo de la suerte" con batazos remolcadores de José Gómez y Carlos Rodríguez.

Mientras que en el siguiente capítulo, castigaron a Ronaldo Alesandro, quien se llevó la derrota, con un notable y definitorio rally de cuatro rayitas, para dividir en la mini serie de dos encuentros en el estadio Luis Aparicio "El Grande".

¿Cómo quedaron?

Luego de este resultado, el balance de los "Filibusteros" quedó en 1-4, por su parte, las Águilas del Zulia dejaron su récord en 3-2, falta de 11 desafíos por efectuarse del todos contra todos.